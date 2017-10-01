Отныне губернатор станет главным не только по региону, но и по рыбе

Областной администрации возвращено право выдачи разрешений на промышленный вылов рыбы.

Такое решение принято Кабмином.

Как рассказал глава региона Максим Степанов, до 2013 года такое правило действовало, но затем областные власти права выдавать разрешения на вылов рыбы лишили. И…никому не передали!

В результате по словам Максима Степанова, сложилась поразительная ситуация –рыбакам просто негде и не у кого было получать разрешение на деятельность, которая была единственным источником существования для них и их семей.

Теперь же ситуация вошла в нормальное русло. «И наша рыбная ловля и заповедное хозяйство вернулись в нормальное русло!»

Таким образом, организовывать массовые акции протеста и перекрывать дороги рыбакам уже просто незачем.