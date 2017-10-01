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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Незнакомый мужчина напал на 18-летнюю девушку

Категория: Новости

Незнакомый мужчина напал на 18-летнюю девушку

Одесским полицейским поступил вызов об ограблении в Приморском районе.

Об этом сообщили в ГУ НП в Одесской области.

По словам 18-летней девушки, около 22 часов на одной из улиц города на нее напал незнакомый мужчина и сорвал с шеи золотую цепочку.

Правоохранителям удалось задержать обидчика по горячим следам. Им оказался 30-летний иностранец. Украшения он уже успел сдать в ломбард.

Ведомости по данному факту внесены в ЕРДР. Санкция за грабеж предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Также полицейские призывают граждан обратить внимание на задержанного с целью проверки его причастности к совершению других преступлений. Если у вас есть информация по этому делу, звоните: (048) 779-49-66 или 102.



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