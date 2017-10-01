Правоохранители изъяли почти 500 пакетиков психотропных веществ

В Одессе разоблачили 22-летнего жителя города Херсон, который занимался распространением психотропных веществ путем закладок. Об этом сообщили в полиции Одесской области. Подозреваемого правоохранители разоблачили на горячем – во время совершения очередной закладки на ул. Дача Ковалевского. При себе у мужчины было обнаружено и изъято 437 пакетов с порошкообразным веществом белого цвета. Как пояснил мужчина, изъятый ​​у него порошок является синтетическим психоактивным веществом под названием «соль». Он признался, что его распространением на территории г. Одессы занимался последние 2 недели. Также подозреваемый показал полицейским 8 мест в частном секторе Киевского района г. Одессы, где он уже успел оставить психотропные вещества. По словам мужчины, с другими лицами, причастными к противозаконным действиям, он лично не общался, все контакты происходили только через Интернет. Общий вес изъятых «солей» составляет 120 граммов. По цене черного рынка стоимость изъятых психотропных веществ составляет около 70 000 гривен.