Одесситы стали меньше страдать от инсульта

В прошлом году к врачам обратились около 2000 пациентов с этим недугом, говорят в городском департаменте здравоохранения.

Медики говорят, в немедленных случаях одесситам могут сделать бесплатную томограмму в четырех одесских больницах: № 1, 5, 10 и 11. Установить, поразил ли инсульт человека, можно несколькими способами: попросить улыбнуться, протянуть перед собой руки или сказать «33». В случае инсульта пострадавший не сможет этого сделать.

Отметим, каждый час 11 украинцев переносят кровоизлияние в мозг, в трёх случаях из девяти это приводит к смерти.

Напомним, 20 октября во Всемирный день борьбы с инсультом одесситам мерили давление и давали консультации.