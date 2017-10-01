На Старокиевском шоссе неоднократно судимый гражданин попал в ДТП на угнанной машине.

Как сообщили в отделе коммуникаций главка областной полиции, 25-летний уроженец Хмельницкой области приехал в начале октября работать в Одессу. Мужчина устроился дворником на одном из предприятий на Старокиевской дороге.

Работодатель вручил подозреваемому ключи от автомобиля Volkswagen, чтобы тот достал из кузова необходимые инструменты. Рецидивист поддался соблазну и угнал машину. Через пару минут после угона на Старокиевском шоссе он попал в ДТП. Бросив разбитое авто на обочине, злоумышленник пустился в бега.

На следующий день правоохранители задержали угонщика. Злоумышленник в содеянном сознался. В данный момент он помещен в следственный изолятор. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.289 УК Украины по факту угона транспортного средства.