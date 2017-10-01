Корейцы в порту Черноморск планируют построить зерновой комплекс

Недавно представители корейской компании «PoscoDaewooCorporation» посетили морской порт Черноморск с официальным визитом. По итогу переговоров, корейская сторона заинтересовалась возведением зернового комплекса в указанной локации, сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Согласно информации, распространенной ведомством, от корейской стороны были старшие заместители руководителей отделов компании Сонг Хон Джу и Ким Ки Хьюн и менеджер компании Джан Сун Хо, руководители отделов компании Бак Санг Юн и Парк Сан Чуль, заместитель директора представительства компании по вопросам торговли сельскохозяйственной продукцией Олег Бернацкий, заместитель директора представительства компании в Украине Ким Джун Пйо, и наконец, директор представительства компании в Украине Хо Сонгхйонг.

Принимающая сторона от АМПУ была в следующем составе: руководители ГП «Морской торговый порт «Черноморск», начальник отдела развития и инвестиций Виктория Большакова и замдиректора по эксплуатации Александр Медведик, начальник отдела стратегического развития АМПУ Ирина Бабешко, а также замначальника по операционной деятельности Ильичевского филиала АМПУ Вячеслав Газун.

Для гостей была организована экскурсия по территории, где представители «PoscoDaewooCorporation» получили возможность ознакомиться с перспективами развития, техническим оснащением, мощностями производства, а также номенклатурой и грузовой логистикой.

По итогу, корейская сторона заинтересовалась развитием второго терминала с использованием причалов № 7,8,9. В частности, представители компании выразили желание сотрудничать, так как данная локация очень перспективна с точки зрения строительства комплекса по перевалке зерновых грузов и продуктов их переработки.

Согласно Программе развития морского порта Черноморск, предусматривается совершенствование мощностей 2-го терминала, а в мининфраструктуры Украины уже ищут инвестора.