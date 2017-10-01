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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

В Южный пришла очередная «доза» американского угля

Категория: Новости


В Южный пришла очередная «доза» американского угля

В порту у причала №6 встал под разгрузку балке с грузом угдя из США.

На его борту находится семьдесят пять  тысяч тонн угля из Пенсильвании. По словам портовиков , разгрузка будет проведена в течении трех-четырех суток.

Как отметили в пресс-службе порта, все портовые сооружения работают и незначительное повреждение причала №8 не повлияло на работу порта.

Так только три дня назад была успешно проведены прием и разгрузка балкера с партией угля из ЮАР.

Всего же с начала года порт «Южный» принял более 700 тысяч тонн угля.



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