В Южный пришла очередная «доза» американского угля

В порту у причала №6 встал под разгрузку балке с грузом угдя из США.

На его борту находится семьдесят пять тысяч тонн угля из Пенсильвании. По словам портовиков , разгрузка будет проведена в течении трех-четырех суток.

Как отметили в пресс-службе порта, все портовые сооружения работают и незначительное повреждение причала №8 не повлияло на работу порта.

Так только три дня назад была успешно проведены прием и разгрузка балкера с партией угля из ЮАР.

Всего же с начала года порт «Южный» принял более 700 тысяч тонн угля.