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  • Просмотров: 60
  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Групповое ДТП в Одесской области - три грузовика и одна человеческая жизнь

Категория: Новости


Групповое ДТП в Одесской области - три грузовика и одна человеческая жизнь

Столкновение с участием трех тяжелых грузовиков произошло накануне  в Саратском районе.

На 102 километре трассы «Одесса-Рени» грузовик «Форд-Транзитт» внезапно выехал на встречную полосу и врезался в идущий на встречу грузовую «Газель» , которую отбросило на грузовик «Татра».

В результате водитель «Форда» от полученных травм скончался на месте.

Для того, чтобы извлечь тело, пришлось распилить кабину.

Проводится расследование. Однако, по всей вероятности, виновником ДТП был именно погибший.



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