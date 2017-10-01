Групповое ДТП в Одесской области - три грузовика и одна человеческая жизнь

Автор: Александр МИХАЙЛОВ "СЛОВО"
Столкновение с участием трех тяжелых грузовиков произошло накануне в Саратском районе.
На 102 километре трассы «Одесса-Рени» грузовик «Форд-Транзитт» внезапно выехал на встречную полосу и врезался в идущий на встречу грузовую «Газель» , которую отбросило на грузовик «Татра».
В результате водитель «Форда» от полученных травм скончался на месте.
Для того, чтобы извлечь тело, пришлось распилить кабину.
Проводится расследование. Однако, по всей вероятности, виновником ДТП был именно погибший.