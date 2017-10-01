Трамвайное сообщение с Поселком Котовского было заблокировано на несколько часов

Причиной остановки движения трамваев стал грузовик, который заглох прямо на выезде из предприятия «Одескабель» прямо на трамвайной колее.

В результате в возникшем заторе оказалось полтора десятка трамваев.

Для того, чтобы возобновить движение, пришлось подогнать другой грузовик соответствующей массы, который оттянул заглохшего «собрата» с трамвайной линии.

Отметим, что от создавшейся ситуации в явном выигрыше оказались водители автобусов, число пассажиров в которых на время трамвайного затора практически удвоилось.