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  • Просмотров: 61
  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Трамвайное сообщение с Поселком Котовского было заблокировано на несколько часов

Категория: Новости


Трамвайное сообщение с Поселком Котовского было заблокировано на несколько часов

Причиной остановки движения трамваев стал грузовик, который заглох прямо на выезде из предприятия «Одескабель» прямо на трамвайной колее.

В результате в возникшем заторе оказалось полтора десятка трамваев.

Для того, чтобы возобновить движение, пришлось подогнать другой грузовик соответствующей массы, который  оттянул заглохшего «собрата» с трамвайной линии.

Отметим, что от создавшейся ситуации в явном выигрыше оказались водители автобусов, число пассажиров в которых на время трамвайного затора практически удвоилось.



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