Одесская область выходит в лидеры… по получению субсидий

Об это стало известно в ходе выездного заседания Министерства социальной политики, которое состоялось в Одессе. Так, по словам губернатора Одесской области Максима Степанова, в регионе получают жилищно-коммунальные субсидии уже около 200 тысяч жителей.

Это более, чем вдвое превышает показатели двухлетней давности.

По мнению губернатора, на сегодняшний день «…показатели относятся к числу средних по стране, но уверен, что скоро выйдем в лидеры по числу субсидий!»

Отметим, что присутствовавший на заседании профильный министр Андрей Рева напомнил, что при прежнем руководстве региона «…социальная сфера находилась в состоянии полного развала!»