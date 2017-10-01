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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

За подачу тепла в дома населения полностью отвечают местные власти. И за его отсутствие – тоже

Категория: Новости


За подачу тепла в дома населения полностью отвечают местные власти. И за его отсутствие – тоже

Именно это заявление вице-премьера Геннадия Зубко стало лейтмотивом проведенного накануне селекторного совещания. По словам вице-премьера, «…именно местные власти руководят коммунальными предприятиями, которые подают тепло в дома местных жителей.» Поэтому в случае отсутствия тепла именно они будут нести ответственность, включая уголовную.

Однако, как выяснилось, вице-премьер не владеет ситуацией на местах. Во всяком случае, в Одессе. Где за отопление центральной части города отвечает местная ТЭЦ, которая является не коммунальным, а государственным предприятием. За работу которого отвечают, соответственно, не местные, а государственные власти.

Которые, кстати, в течение, по меньшей мере, десяти лет упорно отказывало городу в передаче этого разрушающегося объекта в коммунальную собственность, что было обязательным условием привлечения инвестиций.

Поэтому если работа предприятия не будет обеспечена, то за холод в домах жителей исторического центра города ответственность по всей строгости закона будут нести не местные, а именно государственные власти.



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