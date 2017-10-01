В Одесской области напали на главу райсовета

По информации ИА «Интерфакс Украина», нападению подвергся глава Татарбунарского райсовета Виктор Донкоглов.

Нападение произошло недалеко от его дома. Там к руководителю районного совета подошел неизвестный и без предупреждения дважды ударил его предметом похожим на биту, после чего скрылся.

По предварительной информации, никаких угроз или требований нападавший не озвучил, потерпевший отделался ушибами.

По факту нападения начато уголовное производство по статье 125 УК Украины (нанесение легких телесных повреждений).