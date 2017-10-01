Строительство взлетно-посадочной полосы в одесском аэропорту начнется через неделю или две и завершится через полтора года

Такую информацию в эфире «Думская ТВ» сообщил губернатор Одесской области Максим Степанов.

По его словам, «…в настоящее время идет регистрация бюджетных обязательств в казначействе. В самое ближайшее время – через неделю или две мы увидим строительные работы. А по информации Министерства Инфраструктуры, за восемнадцать месяцев новую полосу построят и сдадут в эксплуатацию!»

Отметим, что о начале строительства новой «взлетки» недавно говорил и городской голова Геннадий Труханов. Однако по его словам, работы начнутся уже через день-два.

К тому же на строительство выделено пока только 500 миллионов гривен, что составляет только первую часть необходимой суммы. А когда придут новые финансовые поступления из государственного бюджета, и какими они будут, пока ничего не известно.