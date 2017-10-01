Ученые: Книги увеличивают продолжительность жизни, а от соцсетей бессонница

4 причины перестать "залипать" в смартфонах и планшетах перед сном (и не только) По данным исследования, чтение способно снизить уровень стресса на 68 процентов.По данным исследования, чтение способно снизить уровень стресса на 68 процентов.

Вы все еще читаете книги? Значит вы ретроград! По крайней мере, так утверждают адепты новой «религии». Вы разве не знали, что во Вселенной появился новый бог - социальные сети? Какие книги?! Скоро ничего не будет кроме постов в «Одноклассниках», «ВКонтакте» или «Фейсбуке»... А теперь хотите узнать, что вы потеряли, променяв художественную литературу на «зависание» в социальных сетях? Причем, как утверждают ученые, речь идет не только о неосязаемых духовных ценностях, но и о таких вполне материальных осязаемых вещах, как здоровье и долголетие.

ЧИТАЕТЕ ЗАПОЕМ? ПРОЖИВЕТЕ НА 2 ГОДА ДОЛЬШЕ!

Эти данные получила профессор Бекки Леви из Йельского университета (США), специалист в области психологии старения. Вместе с коллегами она проанализировала медицинские карты и анкеты, которые заполняли 3635 мужчин и женщин в возрасте 50 лет и старше, принявшие участие в масштабном исследовании «Здоровье и выход на пенсию» (работа Бекки Леви опубликована в журнале Social Science & Medicine).

Перед началом исследования дамы и джентльмены должны были указать, насколько тесно они дружат с книгами. Затем в течение последующих 12 лет медики тщательно исследовали состояние здоровья участников эксперимента. Выяснилось, что у тех людей, которые читали художественную литературу более 3,5 часа в неделю, шансы благополучно прожить эти 12 лет, были выше на 23 процента, чем у тех, кто не брал в руки книгу. А в целом книгочеи жили на два года дольше. Но это данные, собранные на сравнительно коротком 12-летнем отрезке исследования. А на протяжении всей жизни этих «бонусных» лет жизни должно накопиться больше.

Чем это объяснить? Доктор Дэвид Льюис, нейропсихолог из Университета Сассэкса (Великобритания), объясняет долголетие книгочеев тем, что чтение снижает уровень стресса. Тревога и беспокойство увеличивают риск инсульта и развития сердечно-сосудистых заболеваний соответственно на 50 и 40 процентов. А по данным исследования, проведенного Дэвидом Льюисом и его коллегами, чтение способно снизить уровень стресса на 68 процентов. Уже после 6 минут общения с книгой у человека замедляется сердечный ритм и спадает мышечное напряжение.

ОСИЛИЛ «ТРЕХ МУШКЕТЕРОВ» - СТАЛ Д’АРТАНЬЯНОМ

Правда ли, что прочитанная книга может перевернуть жизнь человека? Какое влияние оказывают на наш мозг истории, рассказанные писателями? Поиском ответов на эти вопросы занялся невролог Грегори Бернс и его коллеги из Университета Эмори в Атланте (США). Статья была опубликована в журнале Brain Connectivity.

Исследователи провели необычный эксперимент, для которого отобрали 21 студента. Молодым людям поручили прочитать триллер «Помпеи» английского писателя Роберта Харриса. Главный герой романа ремонтирует акведук в окрестностях Помпеи и понимает, что Везувий проснулся и извержение произойдет с минуты на минуту. Но вместо того, чтобы бежать без оглядки куда подальше, герой возвращается обратно в Помпеи, чтобы спасти любимую женщину.

- Там лихо закручена интрига, до самого последнего момента не ясно, сможет ли Марк Аттилий (так зовут героя - Ред.), спасти девушку раньше, чем город накроет огненный смерч, - рассказывает Грегори Бернс. - Но собственно книга с сильным сюжетным ходом, способная взволновать людей, была нам нужна, чтобы лучше отслеживать возбуждение различных участков мозга.

В течении 19 дней исследователи с помощью магнитно-резонансного сканирования исследовали мозг студентов. МРТ проводилось до того, как волонтеры получили роман, во время чтения и в перерывах, когда молодым людям предлагали остановиться «на самом интересном месте».

- Самый потрясающий результат мы получили, когда просили студентов «проглотить» главу на ночь глядя, а затем обследовали их на следующее утро, - поясняет Бернс. - Мы наблюдали повышенную активность в левой височной области мозга, которая отвечает за восприятие прочитанного. А ведь студенты ничего не читали во время сканирования! Нейронные изменения мы наблюдали даже через 5 дней после того, как роман был закончен. Это явление называется «теневой активностью», и работает по тому же принципу, как и механизм мышечной памяти.

Условно говоря, если щуплый подросток регулярно начнет посещать занятия по боксу, то через некоторое время его тело «запомнит» бойцовские навыки: уклоны, нырки и серийные удары он будет выдавать на автомате. А если вы прочитаете сильную книгу, например, «Три мушкетера» Дюма, то она изменит режим работы вашего мозга. И влияние прочитанного тоже сохранится надолго. А может быть, ваше внутренне «Я» изменится на всю жизнь.

Об этом эффекте мы знали и раньше. Высоцкий даже посвятил этому феномену «Балладу о Борьбе»: «Если путь прорубая отцовским мечом/Ты соленые слезы на ус намотал, Если в жарком бою испытал что почем, — Значит, нужные книги ты в детстве читал!».

Теперь это явление получило научное объяснение.

СМАРТФОН ДО БЕССОННИЦЫ ДОВЕДЕТ

В мире не было лучше снотворного, чем почитать хороший роман на ночь. Однако сегодня люди берут в постель смартфоны и планшеты гораздо чаще, чем бумажные книги. И сами того не подозревая наживают серьезные проблемы со сном, так утверждают исследователи Лейзи Экзельманс и Ян ван ден Балк из Левенского католического университета (Бельгия). Работа опубликована в журнале Social Science & Medicine.

Ученые исследовали влияние гаджетов на режим сна 844 бельгийцев в возрасте от 18 до 94 лет. Выяснилось, что 6 из 10 участников эксперимента перед сном, уже выключив свет в спальне, зависали в смартфонах: заглядывали в соцсети, отправляли сообщения или принимали звонки.

Люди жаловались, что долго не могли заснуть, спали беспокойно, а на следующее утро просыпались с ощущением усталости. Каждый участник эксперимента оценивал качество своего сна, заполняя так называемый Питтсбургский опросник индекса сна. По итогам подсчета баллов оказалось, что каждый четвертый (28,3%) из числа любителей засыпать со смартфоном руках испытывал серьезные проблемы со сном.

- Время засыпания сместилось в сторону поздней ночи, люди отходили ко сну в среднем в 23 часа 25 минут, - объясняет Лейзи Экзельманс. - И мы наблюдали высокий индекс усталости, как у молодых (меньше 41,5 лет) так и у пожилых (больше 60,5 лет) бельгийцев. Это связано с тем, что продолжительность сна сократилась у 40-летних за счет необходимости рано вставать на работу. А представители старшего поколения становятся «жаворонками» в силу возрастных изменений и поневоле просыпаются рано, даже если легли заполночь.

Каким образом смартфоны доводят людей до бессонницы? Бельгийские ученые считают, что дело в световом излучении экранов смартфонов: они подавляют выработку мелатонина, гормона, который подготавливает тело человека ко сну. Этот эффект длится в течение нескольких часов после светового воздействия.

ЛИТЕРАТУРА УЧИТ СЧИТАТЬСЯ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ

Считается, что человек, читающий художественную литературу запоем, немного не от мира сего: он витает в облаках и теряет связь с реальной жизнью. Однако Кит Отли профессор кафедры прикладной психологии и развития человека в Университете Торонто (Канада) сумел доказать обратное (исследование опубликовано в журнале Trends in Cognitive Sciences). Он утверждает, что чтение художественной литературы помогает приобретать социальный опыт и находить общий язык с другими людьми. Современная цивилизация не может существовать без общественного согласия. Оно создается в результате того, что многочисленные социальные группы людей идут на взаимный компромисс и учитывают интересы друг друга. Отли изучал, насколько увлечение литературой связано с умением воспринимать переживания других людей как свои родные. Канадский профессор проводил ряд тестов с добровольцами, самым интересным из них являлся опыт под условным названием «Глаза - зеркало души». Участникам эксперимента предлагали 36 фотографий глаз актеров во время исполнения той или иной роли. Нужно было определить, в каком состоянии находился артист из четырех вариантов ответа: «задумчивый», «ошеломленный», «рассерженный», «беспокойный». Любители художественной литературы оказались гораздо сообразительней тех, кто предпочитает книги non-fiction (например, научно-популярные).

По мнению Отли, романы, повести и стихи развивают у читателей способность отдавать себе отчет в том, что убеждения, желания и мысли других людей отличаются от твоих собственных. И, наверное, это отчасти объясняет, почему мы еще не поубивали друг-друга.

- Читая, мы учимся понимать, как устроена вселенная другого человека, - говорит профессор, - Книга, кстати, как и художественное кино, - это такой же тренажер для развития социальных навыков, как авиасимулятор для летчиков, желающих отточить навыки пилотирования. Это помогает почувствовать себя в шкуре другого человека.

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