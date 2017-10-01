Об общественном договоре

Царь: Утром мажу бутерброд -

Сразу мысль: а как народ?

И икра не лезет в горло,

И компот не льется в рот! (зрители смеются)

Эта фраза царя из знаменитой сатирической сказки Леонида Филатова, как нельзя лучше иллюстрирует взаимоотношения власти и народа. Почему зрителей веселит эта фраза, да потому, что она насквозь пропитана ложью и лицемерием! Все понимают, что власть отнимет у народа ровно столько, сколько будет в состоянии безнаказанно унести. Все остальное – пустой PR! Идея общественного договора между народом и властью, порожденная философами просветителями, записана в историю человечества кровью жертв великих буржуазных революций Европы.

Формально у нас общественный договор существует и сегодня, называется он Конституция Украины. Являясь основным законом страны, незыблемой основой мира и процветания государства. Если Конституции перестать придерживаться, то куда-то исчезает и мир и процветание. Посмотрите вокруг, вы ничего подобного не замечаете?

Власть либо выбранная народом, либо пришедшая иным способом, если обладает инстинктом самосохранения, старается придерживаться Конституции. В нашем случае этого нет, сегодняшняя власть нагло попирает основной закон страны, бесцеремонно игнорируя тот факт, что он является общественным договором.

И если в Конституции записано, что медицина бесплатная, а власть начинает ее делать платной без проведения на эту тему референдума, т.е. легитимного способа пересмотра общественного договора, то эта власть совершает преступление, как бы она красиво не отпиаривала свои действия.

Содержание так называемых «реформ» вообще не имеет ни малейшего значения, если они нарушают основной закон - Конституцию. Если нас это устраивает – то мы все становимся соучастниками преступления перед самими же собой!

Почему власть не боится народного возмездия за грубое нарушение общественного договора? А потому, что в стране установлена «демократия зрелища», где народу-зрителю оставили шоу как единственную форму политического участия.

Власть не боится, а зря, наш народ долго запрягает, но быстро ездит, переходя на психологический язык, это называется аффективным поведением, наш бунт всегда бессмысленный и беспощадный. И «черные лебеди» по стране будут все учащаться: в Одессе «Виктория», в Харькове Зайцева и т.д…

Подводя итог, скажу: реку истории повернуть вспять не удастся никому. В нашей стране общественный договор существует как минимум с 1936 года, он многократно изменялся, но он был. Несколько поколений при нем жило. Безнаказанно отобрать его не удастся никому!

И самое главное, политическая сила, которая свершит акт справедливости и вернет украинскому народу общественный договор, не только получит безраздельную власть, но и войдет в историю.