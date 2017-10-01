Морские спасатели проверили все маломерные суда в акватории Чёрного моря и обратились к рыбакам

27 октября состоялся совместный выход в море специалистов управления госслужбы по безопасности на транспорте в Одесской области и Одесского отряда морской охраны Государственной пограничной службы

Как сообщает пресс-служба КП «Морская поисково–спасательная служба», с целью выявления нарушений Законодательства Украины по безопасности мореплавания были осмотрены все маломерные суда, на которых осуществлялась рыбалка.

Проверка показала, что некоторые суда нарушили те или иные правила безопасности, за что на них были составлены административные протоколы.

«Морские спасатели напоминают о соблюдении безопасности в море. Безопасность на море для рыбака является очень важным вопросом, ни одна рыба не стоит жизни. Море непредсказуемо, поэтому примите необходимые меры, прежде чем отправляться на морскую рыбалку», — говорится в сообщении поисково–спасательной службы.

Также рыбакам напоминают, что на борту лодки должны находиться: спасательные жилеты (для каждого пассажира),

компас,

аптечка первой помощи,

УКВ–радио,

фонари,

мобильный телефон.

«Перед отплытием сообщите кому-нибудь на берегу о том, куда отправляетесь, и примерное время возвращения, а также возьмите одежду, пригодную для любых погодных условий. Всегда имейте при себе работающий, заряженный мобильный телефон с номерами спасательной службы. Вот контактные номера Государственного морского спасательно–координационного центра:

+38 048 777 66 09;

+38 048 777 66 10;

+38 067 487 33 64 (круглосуточно).

И частоты: 16 канал УКВ, 2182 кГц ПВ, Одесса СКЦ»