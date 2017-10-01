Главный военный прокурор Анатолий Матиос: в Украине 10 тыс. небоевых потерь с 2014 года

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил в эфире телеканала ZIK, что с 2014 года более 10 тыс. украинских военнослужащих погибли НЕ в результате боевых действий.

«Я сейчас хочу озвучить страшную статистику, о которой никто не говорит. С 2014 года и до сегодняшнего дня в рядах Вооруженных сил Украины и в остальных подразделениях, которые защищают страну, погибло 10 тысяч 103 человека в результате безвозвратных и санитарных потерь, то есть не от боевых действий», – сказал Матиос.

В частности, по его словам, две полноценные бригады погибли в результате того, что не выполнялись военные уставы и совершались преступления друг против друга.

«Погибли люди, которые были высокомотивированными патриотами. Войско, когда не получает правильной команды и квалификации тех действий, которые происходят в государстве, становится в ступор, тем более что армия была деморализована и фактически уничтожена предыдущей властью», – отметил военный прокурор.

Отметим, безвозвратные потери – это смерть военнослужащих, санитарные – временная потеря боеспособности, в частности из-за ранений.

Напомним, недавно сообщалось, что Единый реестр участников АТО содержит данные о 3,8 тыс. погибших и 110 пропавших без вести.

Вместе с тем глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе погибло 2 307 украинских военнослужащих.

Согласно данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, с начала агрессии РФ на Донбассе всего погибших – 10 225, раненых – 24 541. Речь идет о гражданском населении, об украинских военных и о членах вооруженных групп.

Кроме того, в Минобороны недавно сообщали, что в 2017 году число небоевых потерь в армии сократилось на 36%, а за период 2014-2015 годов количество потерь не от боевых действий составляет 597 военнослужащих.