Городской голова Геннадий Труханов готовит публичный отчет за два года своей деятельности

Об этом Геннадий Труханов сообщил на встрече с журналистами. По его словам, он планирует такой отчет уже в ближайшее время. Правда, как выяснилось, в какой конкретной форме он будет произведен, мэр пока не решил.

Однако, как подчеркнул Геннадий Труханов, ему «…есть о чем рассказать и о чем отчитаться. Город динамично развивается, а наш городской бюджет является самым социально ориентированным среди всех крупных городов Украины.»

Правда, когда именно одесситы смогут услышать (или увидеть) отчет своего мэра, Геннадий Труханов не сообщил.