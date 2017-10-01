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  • Дата: Сегодня, 19:40
Сегодня, 19:40

Городской голова Геннадий Труханов готовит публичный отчет за два года своей деятельности

Категория: Новости


Городской голова Геннадий Труханов готовит публичный отчет за два года своей деятельности

Об этом Геннадий Труханов сообщил на встрече с журналистами. По его словам, он планирует такой отчет уже в ближайшее время. Правда, как выяснилось, в какой конкретной форме он будет произведен, мэр пока не решил.

Однако, как подчеркнул Геннадий Труханов, ему «…есть о чем рассказать и о чем отчитаться. Город динамично развивается, а наш городской бюджет является самым социально ориентированным среди всех крупных городов Украины.»

Правда, когда именно одесситы смогут услышать (или увидеть) отчет своего мэра, Геннадий Труханов не сообщил.



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