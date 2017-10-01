В Одессе произошло нападение на активиста ЛГБТ и его «друга»

По данным «центра информации о правах человека» об это сообщил сам пострадавший - Игорь Захарченко.

По его словам, нападение было совершено буквально возле его квартиры. «К нам подошли двое неизвестных и с криками «попались…» начали нас бить. При этом даже не пытались ограбить, а просто били!»

Пострадавший не сомневается, что причиной нападения стала принадлежность к ЛГБТ-сообществу. Поскольку перед нападением на стене дома появились угрожающие надписи.

При этом он рассказал, что это уже не первое такое нападение, однако до их предыдущие даже не расследованы.