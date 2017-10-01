Несмотря на недофинансирование в этом году будет установлен рекорд по дорожному строительству

Об этом в ходе выступления на канале «Интер» сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, из 100 миллиардов гривен, которые были необходимы, чтобы привести в порядок транспортное сообщение между городами страны отрасль получила только 40 миллиардов гривен!»

Однако он пообещал, что даже с этими средствами «достаточно, чтобы обеспечить качественный дорожный ремонт на большой протяженности!» Для этого будут предприняты все меры. В том числе – и повышение ответственности со стороны региональных отделений «Укравтодора».

Но, по словам министра, парадокс состоит в том, что «…как только мы сдаем новый отремонтированный участок дороги, уже через день-два там появляются трупы!»

Причиной тому, по мнению Владимира Омеляна является своеобразный менталитет отечественных водителей - раз появилась новая дорога, значит нужно по ней «полетать». И никакие доводы разума в этом случае пока не работают.