Школы на Молдаванке не отвечают требованиям противопожарной безопасности

Такой вывод сделал один из участников проверочной комиссии, депутат горсовета Денис Григорьев. По его словам, те или иные нарушения правил противопожарной безопасности были выявлены практически во всех объектах. Однако наиболее вопиющая ситуация сложилась в гимназии №4, расположенной по адресу улица Болгарская, 88.

Как он отметил в соцсетях, в этом учебном учреждении:

Во-первых – нет противопожарного колодца, который должен быть на всех подобных объектах.

Во-вторых – отсутствует автоматическая противопожарная сигнализация.

В-третьих – нет акта о противопожарной обработке деревянных конструкций.

В-четвертых – эвакуационные выходы захламлены.

В-пятых – в большинстве классов установлена временная электропроводка.

В-шестых – электрощит практически недоступен.

В-седьмых – нет аварийного освещения путей эвакуации, а сами пути заставлены старой и легко воспламеняемой мебелью.

В-восьмых – на окнах классов сплошные решетки.

В-девятых – нет системы автоматического отключения кондиционеров. А ведь при возгорании жизненно важно ограничить движение воздуха.

Таким образом, по мнению депутата, в этой гимназии допущены практически все мыслимые нарушения правил пожарной безопасности. Отметим, что, как уже неоднократно заявлял городской голова Геннадий Труханов, такое пренебрежение правилами противопожарной безопасности может стоить должности руководителям учебных учреждений.