Число автобусных маршрутов в Одессе может быть пересмотрено

Об этом рассказал журналистам директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько.

По его словам, ряд маршрутов практически дублирует направление движения горэлектротранспорта. Это дублирование негативно сказывается на развитии электротранспорта, которое на сегодняшний день является транспортным приоритетом города.

Поэтому такие маршруты будут пересматриваться.

Отметим, однако, что на сегодняшний день в Одессе дублирование автобусных и трамвайно-троллейбусных маршрутов является не правилом, а исключением. Причем редчайшим.

Так из всех маршрутов, которые курсируют между центром и юго-западной частью города дублирует горэлектротранспорт только один маршрут №9.

Все остальные маршруты совпадают только частично. И, в большинстве случаев, протяженность автобусных маршрутов значительно больше, чем у электротранспорта.

Поэтому причина столь пристального внимания к данной проблеме остается непонятной.