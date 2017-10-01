Анонс Слово № 43 2017

Как будто время повернулось вспять – мы начинаем обзор событий недели и материалов, вышедших в нашей газете, с новости о съезде Коммунистической партии! Правда, не СССР, а Китайской народной республики.

И кто из фанатичных любителей демократии может это отрицать? 19 съезд Компартии Китая – безусловно главное политическое событие в мире!

«Как XIX съезд КПК изменит Китай и его отношения с миром» - называется статья Натальи Гогиновой выходящая в номере. И если в двух словах, то как?

- Наш автор подобрала интересные цитаты ведущих экспертов Фонда Карнеги относительно этого бесспорно выдающегося события. Съезд КПК, самой большой политической организации в мире, 88 млн членов, одобрил включение положения об идеях председателя КНР Си Цзиньпина о новой эре социализма с китайской спецификой в обновленный устав партии. Это первый случай после Мао Цзэдуна, когда имя деятеля включено в основополагающий партийный документ при его жизни. Что красноречиво говорит о новом этапе в истории Китая.

- Принятая ранее в первом чтении медицинская реформа отныне стала законом. За него проголосовало 240 депутатов.

Законопроект, разработанный печально известной и.о. министра здравоохранения Ульяной Супрун, был раскритикован даже главой профильного комитета народным депутатом Ольгой Богомолец. Она считает это псевдореформой. Как минимум потому, что не решен вопрос о медицинском страховании. А без медицинской страховки пациенту просто нечего делать в больнице. Ведь согласно так называемой медицинской реформе обеспечивается только первичная помощь пациенту, на которую, кстати, тоже выделяется смешная сумма - 210 гривен в год на человека. Другие же услуги придется оплачивать.

Теме губительной для большинства украинцев медицинской реформе посвящены сразу несколько материалов, выходящих в номере. Статья Народного депутата Сергея Кивалова называется: «Не надо медицинский геноцид называть реформой».

Материал Алеся Супрановича с заголовком: Деньги следуют за пациентом или пациента ждут с деньгами? И статья Александра Солдатского «Под прикрытием пикетчиков»

Колонка редактора, выходящая в этом номере, называется «Об общественном договоре». И начинается она со слов царя из знаменитой сатирической сказки Леонида Филатова:

Утром мажу бутерброд -

Сразу мысль: а как народ?

И икра не лезет в горло,

И компот не льется в рот!

Почему зрителей веселит эта фраза? Да потому, что все прекрасно понимают ее лицемерие. На самом деле власть стремится только к тому, чтобы как можно больше отнять у народа и присвоить себе. С другой стороны со времен философов-просветителей и великих буржуазных революций Европы между властью и народом существует некий общественный договор. В нашем случае это Конституция Украины! И сейчас она грубо нарушается. К чему это по-вашему приведет?

- Приведет это к тому, что сменится власть и кардинальным образом, при том не все успеют убежать. Придут на их место люди способные выполнять общественный договор. Псевдореформы не отвечающие букве Конституции являются банальным преступлением перед народом и за него придется ответить. Другое дело почему власть не боится народного возмездия за грубое нарушение общественного договора? А потому, что в стране установлена «демократия зрелища», где народу-зрителю оставили шоу как единственную форму политического участия. Но еще раз повторюсь, убежать удастся не всем…

- В этом номере выходит сразу два интересных материала нашего автора Никиты Додона. Один из них посвящен МИХО-майдану… Ну, как без того?

«IQ украинских избирателей мировые политические игроки оценивают не высоко. – пишет автор. - На это указывает новый этап гастролей М. Саакашвили». Почему Никита Додон считает, что Михо-майдан выгоден в первую очередь самому президенту, против которого он якобы выступает?

- Показателен такой факт: после увольнения Саакашвили с должности главы Одесской ОГА был проведен ряд проверок, выявивших многочисленные нарушения в различных сферах деятельности облгосадминистрации. Но публично озвучены эти нарушения не были – ни тогда, ни сейчас, когда в самый раз бы президенту оповестить украинцев о результатах «хозяйствования» Михо, угрожающего ему свержением. Почему? Видимо потому, что все это «противостояние» – не что иное, как борьба нанайских мальчиков, управляемых одним внешним кукловодом. И дискредитация (а тем более – уголовная ответственность) Саакашвили за «работу» в Одесской области вовсе не входит в планы тех, кто режиссирует так называемый Михомайдан. Именно в этом причина полной безнаказанности и «торжественного внесения» Миши на территорию Украины.

- И еще одна статья Никиты Додона называется «Спасите наших детей». И в ней речь идет о страшных вещах, которые не так широко освещаются в прессе, как Михо-майдан, но, в то же время, представляют для всех нас гораздо большую опасность.

Наркотики, которые сейчас распространяются в школах под видом конфет. Например, новый препарат, известный как «земляника». Он действительно похож на конфету и пахнет земляникой. Его раздают детям наркодиллеры в школьных дворах… Ребёнок съел и его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Зачем детей «угощают» такими конфетами и почему автор утверждает, что у нас сейчас практически не ведется борьба с распространением наркотиков?

- Угощают потому, что надо расширять сеть сбыта наркотических веществ, да и естественная убыль наркоманов ограничивает криминальный бизнес. Удар по нашей наносится сразу по несколькими видами оружия. Из всех шести видов оружия: военного, генного, экономического, фактологического, хронологического и методологического против нашей страны используются все! Наркотики относятся к генному оружию и уступают по быстродействию лишь оружию военному, а почему для атаки выбраны дети, потому, что дети это будущее.