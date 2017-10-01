В одесском детдоме «Жемчужинка» погиб от поражения током воспитанник

Несчастный случай произошел 28.10.2017 в одесском детском доме «Жемчужинка».

Как сообщил на своей странице советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк, погиб воспитанник 2003 года рождения. Его тело без признаков жизни обнаружили примерно в 18:30 в трансформаторной подстанции на территории детского дома.

«Чтобы добраться до него спасателям, пришлось отключать подстанцию от напряжения и электросети. К сожалению, как оказалось, парень погиб от поражения электрическим током высокого напряжения. По факту гибели подростка открыто уголовное производство, ведется досудебное расследование всех обстоятельств несчастья. Следствие ведет Киевский отдел полиции, и выясняется, каким образом он туда попал… Вопросы к администрации Одессаоблэнерго», - написал Форостяк на своей странице Фейсбук.

Якобы парень полез спасать котенка.