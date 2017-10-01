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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

В одесском детдоме «Жемчужинка» погиб от поражения током воспитанник

Категория: Новости / Происшествия

В одесском детдоме «Жемчужинка» погиб от поражения током воспитанник

Несчастный случай произошел 28.10.2017 в одесском детском доме «Жемчужинка».

Как сообщил на своей странице советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк, погиб воспитанник 2003 года рождения. Его тело без признаков жизни обнаружили примерно в 18:30 в трансформаторной подстанции на территории детского дома.

В одесском детдоме «Жемчужинка» погиб от поражения током воспитанник

«Чтобы добраться до него спасателям, пришлось отключать подстанцию от напряжения и электросети. К сожалению, как оказалось, парень погиб от поражения электрическим током высокого напряжения. По факту гибели подростка открыто уголовное производство, ведется досудебное расследование всех обстоятельств несчастья. Следствие ведет Киевский отдел полиции, и выясняется, каким образом он туда попал… Вопросы к администрации Одессаоблэнерго», - написал Форостяк на своей странице Фейсбук.

Якобы парень полез спасать котенка.



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