Климкин: немцы теряют интерес к Украине

«В Германии общественный интерес к Украине снижается. Это хорошо или плохо для вас?» — спросил собеседник Климкина.

«Это плохо!» — ответил украинский дипломат.

Также Климкин рассказал, что настроение жителей Крыма «быстро ухудшается». «Ни индустрия, ни туризм, ни общество не развиваются. Многие жители Крыма невероятно разочарованы», — заявил Климкин.

Осудил глава украинского МИД и руководителя Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера, который призвал временно «закапсулировать» вопрос Крыма. «Эта стратегия неверна. Мы не должны оставлять Крым и его жителей», — указал он.

«Россия проводит этнические чистки в Крыму. Крым кровоточит», — заявил Климкин и добавил, что «Крым является святым для Украины».

Полуостров вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, в результате которого за это решение выступило подавляющее большинство участников голосования. Киев отказался признать результаты плебисцита. Москва указывает на то, что референдум был осуществлен в соответствии со всеми нормами международного права.

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