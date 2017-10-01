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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Ющенко призвал нынешнюю власть прислушаться к требованиям так называемого «МихоМайдана»

Категория: Новости

Ющенко призвал нынешнюю власть прислушаться к требованиям так называемого «МихоМайдана»

Третий президент Украины Виктор Ющенко призвал нынешнюю власть в лице Порошенко прислушаться к участникам так называемого «МихоМайдана», организованного командой Саакашвили.

Такое заявление бывший глава государства сделал в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

«Протестующие под Верховной Радой требуют борьбы с коррупцией и создания антикоррупционного суда… Думаю, что президент Украины должен считаться с такими выступлениями. Есть такое мудрое высказывание: если вы хотите быть лидером, вы должны быть слугой для всех. Вы должны помнить, что обещали во время выборов», — сказал Ющенко, добавив, что руководитель этого протеста, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили показал власти «жёлтую карточку», добиваясь того, чтобы правители стали более ответственными и последовательными.

Третий президент Украины также отметил, что конфликт на Донбассе зачастую используется властью для оправдания неэффективной политики.

Саакашвили назвал такие оценки Ющенко «абсолютно точными».



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