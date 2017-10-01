Киевская полиция нашла в ночном клубе пополнение для армии

В Киеве отправили на призывной пункт 30 человек, задержанных полицией во время антинаркотического рейда в ночном клубе. Об этом в субботу, 28 октября, сообщает пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook.

По итогам обыска равоохранители задокументировали пять фактов хранения наркотических средств у посетителей заведения. По словам задержанных, обнаруженные и изъятые наркотики они покупали у незнакомцев на территории клуба.

Следственный отдел Шевченковского УП ГУНП в г. Киеве начал уголовное производство по ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

«На момент обыска в клубе находилось 200 человек в возрасте от 15 до 25 лет, преимущественно жителей г. Киев. По результатам обыска были задержаны 17 человек, у которых изъяли наркотические средства. Задержанные после освидетельствования доставлены в Шевченковский УП ГУНП в г. Киеве для проведения процессуальных действий. Кроме этого, в 20-летнего бармена заведения были обнаружены и изъяты расфасованные прозрачные пакеты с веществом, похожим на наркотическое. У другого задержанного 30-летнего мужчины полиция изъяла вещества, внешне похожи на наркотики, галлюциногенные грибы, электронные весы, 40 000 гривен, 8 банковских карточек и автомобиль "BMW"», — сообщают полицейские.

Среди посетителей правоохранители выявили 11 несовершеннолетних и передали родителям. На родителей или лиц, их заменяющих, правоохранители составили административные протоколы за злостное невыполнение родительских обязанностей по ст. 184 КУоАП. Кроме того, работники военного комиссариата обнаружили 32 человека, которые уклоняются от призыва на срочную службу. Их доставили в пункт сбора призывников.

«В ходе обыска также дополнительно зафиксировано, что ночное развлекательное заведение функционирует без каких-либо разрешительных документов и находится в аварийном состоянии. В помещении нарушены нормы противопожарной безопасности, отсутствуют средства для тушения пожаров и не работают санузлы. По этим фактам проводится дополнительная проверка», — подытожили в отделе коммуникаций полиции Киева.