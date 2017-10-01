Осуществлена попытка рейдерского захвата одесской воинской части

29 октября около 40 человек в балаклавах осуществили попытку рейдерского захвата части территории военного объекта Минобороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ. Как отмечается в сообщении, захватчики назвали себя представителями торгово–развлекательного центра City Center и принялись сносить забор воинской части А-3571, после чего куда–то увезли некоторое военное имущество.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники службы правопорядка и военной прокуратуры Южного региона Украины.

«Важно: командование ВС Вооружённых сил Украины предостерегает от провокационных действий рядом с военными частями. Ведь военнослужащие суточных нарядов, согласно уставу, имеют право применять оружие во время службы», — также сказано в сообщении пресс-службы военного ведомства.