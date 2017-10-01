«Оппозиционный блок» фиксирует массовые нарушения выборов в Шабо

Одесская облорганизация партии «Оппозиционный блок» заявила о замеченных 29 октября массовых нарушениях на выборах головы объединённой громады села Шабо Белгород-Днестровского района.

Как передаёт пресс-служба политической силы, с 8:00 были зафиксированы более 20 протоколов о нарушениях избирательного процесса — незаконном подвозе людей и агитматериалах.

Кроме того, у одного из членов комиссии, представителя Белгород–Днестровской райорганизации партии «Батькивщина» Александра Крицкого обнаружили список избирателей с отмеченными в нём жителями Шабо, «которых, вероятнее всего, могли подкупить». Это, по словам оппозиционеров, является грубейшим нарушением избирательного процесса. К настоящему времени они уже сообщили о выявленных нарушениях в правоохранительные органы и составили соответствующие акты.

Напомним, что 29 октября в Украине стартовали выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов и голов в 201-й объединённой территориальной громаде. В Одесском регионе голосование проходит в 11 объединённых общинах — Лиманской, Вилковской, Березовской, Авангардовской, Дальницкой, Маякской, Шабской, Староказацкой, Знаменской, Куяльницкой и Цебриковской (всего кандидатами в депутаты зарегистрировались 1432 человека). Участки должны закрыться в 20:00.