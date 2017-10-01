Скорость автомобилей в городской черте нужно ограничить 50 километрами в час

С такой инициативой выступил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Как он отметил в ходе выступления на телеканале «Интер».

По его словам, в таком случае при ДТП пострадавших, конечно, избежать все же не удастся, но как показывает практика, жертв обычно не бывает. Он выразил уверенность, что именно по этой причине подобные ограничения действуют во многих городах Европы.

Что же касается нарушителей, то, по мнению Владимира Омеляна, штрафы за превышение скорости должны возрасти в разы, а в случае повторных нарушений или значительного превышения скоростного режима виновный должен пожизненно лишаться прав.

А так называемая «пьяная езда», по его убеждению, должна караться тюремным заключением. Поскольку «…не подлежит сомнению, что водитель, находящийся в состоянии опьянения, неважно, алкогольного или наркотического, это потенциальный убийца!»