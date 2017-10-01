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  • Дата: Вчера, 11:30
Вчера, 11:30

За три года бюджет развития Одессы возрос в четыре раза

Категория: Новости


За три года бюджет развития Одессы возрос в четыре раза

Такую информацию огласила, выступая перед активом города, директор департамента финансов Светлана Бедрега.

По ее словам, если в 2015 году бюджет развития города составлял чуть более 491 миллиона гривен, то в 2018 году он будет составлять уже 2 миллиарда гривен. И в первую очередь, благодаря практике децентрализации.

При этом, по словам чиновника, в будущем году существенного изменения направленности расходования этих средств не предвидится.

Бюджет развития, как и прежде пойдет на обновление подвижного состава, лифты, дороги, а также содействие развитию ОСМД.



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