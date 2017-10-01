Одесская область может получить новую границу?

Непризнанное Приднестровье намерено добиваться вхождения в состав России.

Такое заявление сделал президент ПМР Вадим Красносельский.

Как сообщает ИП «Обозреватель», приднестровский лидер заявил буквально следующее –«…приднестровский народ высказался однозначно за присоединение к России!»

При этом приднестровский лидер напомнил, что «…двести двадцать тысяч человек, проживающих в Приднестровье, имеют российское гражданство.»

Отметим, однако, что согласно последним данным, в Приднестровье проживает около полумиллиона человек. Таким образом, российские граждане среди местного населения составляют менее половины.

Кроме того, о своем желании войти в состав России власти Приднестровья заявляют уже не впервые, но пока никакого внятного ответа со стороны российского руководства они не получали.