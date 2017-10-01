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  • Дата: Вчера, 12:30
Вчера, 12:30

В Одессе горела СТО

Категория: Новости / Происшествия


В Одессе горела СТО

Накануне в Киевском районе города Одессы произошел пожар на СТО, расположенной на проспекте Маршала Жукова.

По информации ГСЧС, сигнал о возгорании поступил около половины второго дня. Уже через несколько минут прибыл пожарный экипаж, который установил, что горит покрытие в окрасочном боксе. Через двадцать минут пожар был погашен.

Общая площадь возгорания составила всего 5 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

В борьбе с огнем участвовали две единицы спецтехники и восемь человек личного состава.



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