В Одессе горела СТО

Накануне в Киевском районе города Одессы произошел пожар на СТО, расположенной на проспекте Маршала Жукова.

По информации ГСЧС, сигнал о возгорании поступил около половины второго дня. Уже через несколько минут прибыл пожарный экипаж, который установил, что горит покрытие в окрасочном боксе. Через двадцать минут пожар был погашен.

Общая площадь возгорания составила всего 5 квадратных метров. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

В борьбе с огнем участвовали две единицы спецтехники и восемь человек личного состава.