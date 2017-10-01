Рухнувшее дерево перекрыло движение в центре города

Большое дерево внезапно рухнуло на улице Жуковского, перекрыв своей кроной проезжую часть.

В результате, по информации Патрульной полиции, движение на участке между улицами Ришельевская и Екатерининская приостановлено.

Отметим, что там проходят маршруты почти десятка различных пассажирских автобусов, соединяющих центр города с основными спальными районами города.

Добавим, что по неофициальной информации, от падения дерева пострадали несколько автомобилей.

Что стало причиной падения дерева, пока непонятно.