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  • Дата: Вчера, 13:00
Вчера, 13:00

Рухнувшее дерево перекрыло движение в центре города

Категория: Новости / Происшествия


Рухнувшее дерево перекрыло движение в центре города

Большое дерево внезапно рухнуло на улице Жуковского, перекрыв своей кроной проезжую часть.

В результате, по информации Патрульной полиции, движение на участке между улицами Ришельевская и Екатерининская приостановлено.

Отметим, что там проходят маршруты почти десятка различных пассажирских автобусов, соединяющих центр города с основными спальными районами города.

Добавим, что по неофициальной информации, от падения дерева пострадали несколько автомобилей.

Что стало причиной падения дерева, пока непонятно.



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