Геннадий Труханов готов лично содействовать реализации проектов Общественного бюджета

Об этом городской голова заявил в ходе аппаратного совещания. По его словам, реализация проектов, победивших на конкурсе и получивших финансирование из Общественного бюджета, является одной из приоритетных задач муниципалитета.

Ведь все эти проекты имеют большое значение для развития города.

Поэтому профильные вице-мэры и руководители департаментов должны начинать каждый свой день с вопроса о реализации этих проектов!», — распорядился мэр.

Отметим, что по информации директора департамента финансов Светланы Бедреги, из сорока проектов, получивших финансирование из общественного бюджета, реализованы только два. А в стадии реализации находятся еще двадцать шесть.

При этом из почти ста миллионов гривен, выделенных на их реализацию, освоены только немногим более пяти с половиной миллионов.

А до конца года осталось всего два месяца.