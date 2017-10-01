Ряд структурных подразделений муниципалитета проводят недальновидную бюджетную политику

Об этом сообщила в ходе совещания в мэрии директор департамента финансов Светлана Бедрега. По ее словам, сложилась парадоксальная ситуация, когда некоторые подразделения оказались неспособны освоить уже выделенные средства.

По ее убеждению, ситуация, когда чиновники сначала добиваются выделения бюджетного финансирования, а затем отказываются от него, недопустима.

«Вы должны понимать, что в бюджете лишних денег нет, и средства, которые вам выделены, мы урезаем у других подразделений. Поэтому перед тем, как претендовать на финансирование, подумайте и просчитайте, способны ли их освоить.», — резюмировала чиновник.

По ее словам, анализ финансовой деятельности департаментов и управлений муниципалитета будет проведен уже в ближайшее время.