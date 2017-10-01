Люди в масках, напавшие на воинскую часть, оказались участниками АТО

Неизвестные в масках, вступившие в конфликт с охраной Школьного аэродрома в Одессе утром 29 октября, оказались «патриотическими активистами» и «участниками АТО».

Как рассказал генеральный директор «Сити–центра» Андрей Халахур, два месяца назад началось строительство третьей очереди торгового центра, в котором будет размещён детский развлекательный комплекс. При этом, по его словам, для строительства были получены все необходимые разрешительные документы — в т. ч. разрешение на установление временного ограждения территории стройплощадки.

«Работы эти ведутся уже почти два месяца, однако вчера, на этапе завершения строительства заграждения, у нас возникли сложности. Со стороны соседствующей с нами воинской части к нам пришли вооружённые люди, среди них были люди гражданские, которые препятствовали окончанию строительных работ. Возникла конфликтная ситуация, от которой мы хотели всячески уйти», — заявил Халахур.

По его словам, на место событий прибыли сотрудники полиции, а также «представители патриотически–настроенной общественности» — те самые люди в масках, которые запечатлены на видео.

Представитель «Самообороны Одессы» и активист движения «Вильни люды» Тодор Пановский подтвердил информацию о том, что люди в масках были участниками АТО и упрекнул администрацию эпицентра в том, что та натравливает АТОшников на военных, дискредитируя тем самым Вооружённые силы Украины.

Андрей Халахур подчеркнул, что военные не предоставили никаких документов, подтверждающих их утверждения о том, что земля, на которой ведётся строительство, принадлежит военной части. Он также пообещал, что после завершения строительства ограждение участка будет восстановлено в прежнем виде.

Напомним, 29 октября пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ заявила о том, что группа неизвестных в масках атаковала военную часть А-3571, захватила часть территории и уничтожила некое имущество военных. В полиции Одесской области ситуацию описали несколько иначе: мол, никто ничего не захватывал, всё происходило по закону.