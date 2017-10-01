Комитет избирателей о «напряжённых» выборах в Одесской области

29 октября в 11 объединённых громадах Одесской области состоялись первые местные выборы.

На следующий день региональная организация Комитета избирателей Украины (КИУ) представила оценку голосования и подсчёта голосов по состоянию на 10:00.

Представитель КИУ Анатолий Бойко отметил, что в целом избирательная кампания носила «напряжённый характер», так как наблюдатели зафиксировали ряд нарушений, например, процедуры подготовительного заседания (Березовская объединённая территориальная громада), а также несвоевременное открытие избирательных участков (Староказацкая ОТГ, Куяльницкая ОТГ, Цебриковская ОТГ). Кроме того, в Куяльницкой ОТГ (участок 510546) было зафиксировано препятствование работе официальных наблюдателей и сотрудника СМИ.

«Если говорить об организации голосования, то основной тенденцией была путаница у членов участковых комиссий с бюллетенями и списками избирателей. Это в том случае, когда на одном участке проходили выборы по нескольким округам», — также рассказывает Бойко.

По состоянию на 7:20 на территории Шабовской ОТГ (село Беленькое) в сейфе избирательногоучастка отсутствовала печать — всю ночь она находилась у председателя участковой избирательной комиссии. Аналогичное нарушение зафиксировано в Вилковской ОТГ. Также, по словам Бойко, наблюдатели КИУ выявляли случаи скрытой агитации (в Шабовской громаде), подкупа и подвоза избирателей.

«Да, подкуп имел место, но мы не имеем доказательств, чтобы говорить конкретно, кто и когда подкупал. Подкуп осуществлялся в разных громадах и от разных политических сил», — заявил Бойко.

Добавим, что, по данным соответствующих терризбиркомов, по состоянию на 20:00 29 октября все участки в Одесской области закрылись вовремя и без нарушений. Наименьшая явка избирателей во время голосования фиксируется в Староказацкой ОТГ (30%), наибольшая — в Маякской (64,3%). В других громадах уровень явки следующий: Куяльницкая — 62%, Лиманская — 61,7%, Шабовская — 53,86, Березовская — 48,5%, Дальницкая — 46%, Вилковская — 45,8%, Цебриковская — 42%, Авангардская — 39% и Знаменская — 36%.

По словам Бойко, процесс установления результатов выборов завершился не во всех громадах: по техническим причинам он продолжается, и к концу дня станут известны все результаты. По предварительной информации, на выборах главы Дальницкой ОТГ победил Сергей Крутюк, в Березовской ОТГ — Валерий Григораш («Батькивщина»), Шабовской — Сергей Паламарчук (он набирает более 7 тысяч голосов, а его оппонент Синько — более 2 тысяч, также назначен пересчёт голосов по одному участку, однако в целом он не изменит результаты), в Знаменской ОТГ — Иван Войников, Маякской — Виктор Дьяченко, Вилковской — экс-мэр Вилково Николай Дзядзин.

Напомним, что 29 октября в Украине прошли выборы депутатов сельских, поселковых и городских советов и мэров и голов в 201-й объединённой территориальной громаде. В Одесском регионе голосование прошло в 11 объединённых общинах — Лиманской, Вилковской, Березовской, Авангардовской, Дальницкой, Маякской, Шабовской, Староказацкой, Знаменской, Куяльницкой и Цебриковской (всего кандидатами в депутаты зарегистрировались 1 432 человека).