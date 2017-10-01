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  • Дата: Вчера, 16:30
Вчера, 16:30

После трагедии в «Жемчужинке» в Одессе проверят все электрические подстанции в образовательных и медицинских центрах

Категория: Новости


После трагедии в «Жемчужинке» в Одессе проверят все электрические подстанции в образовательных и медицинских центрах

Такое распоряжение отдал сегодня в ходе аппаратного совещания городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, «…трагедия, подобная той, что произошла в «Жемчужинке»», где накануне погиб 14-ти летний подросток больше не должна повториться.

Для этого необходимо составить список всех подстанций, расположенных в районе учебных и медицинских учреждений, а также детских центров, проверить, в каком они состоянии и в случае необходимости связаться с собственниками для устранения выявленных проблем.

Напомним, что 28 октября в детском центре «Жемчужинка» в открытой электроподстанции было найдено тело четырнадцатилетнего подростка.



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