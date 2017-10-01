Очередной случай «пьяной езды» произошел накануне в Одессе

По информации Патрульной полиции, накануне вечером на улице Выездной был выявлен автомобиль «Опель», который двигался зигзагообразно с выключенными габаритными огнями. При попытке остановить автомобиль водитель только прибавил скорость и попытался скрыться. Однако после короткой погони автомобиль был остановлен.

Как выяснилось, за рулем находилась сорокадевятилетняя женщина, которая находилась в состоянии опьянения.

По данному факту составлены административные протоколы сразу по четырем статьям административного кодекса — ст. 130 (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии), ст. 185((злостное неповиновение законным требованиям представителей правоохранительных органов), ст. 126 (управление транспортным средством без разрешительных документов) и ст. 122 (нарушение правил дорожного движения).

Поэтому только штрафом и годовым лишением права управлять автомобилем виновница может и не отделаться.