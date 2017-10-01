Внимание! Телефонные мошенники звонят и присылают смс-сообщение налогоплательщикам

Главное управление ДФС в Одесской области сообщает об активизации мошенников, которые якобы от имени руководства органов фискальной службы Одесской области, звонят и присылают смс-сообщения, требуя уплаты средств, представляясь, в том числе, именами народных депутатов от Одесского региона.

Уважаемые налогоплательщики!

Будьте максимально осторожны и не поддавайтесь на подобные провокации.

Главное управление ДФС в Одесской области отмечает, что в случае получения таких звонков, или любых других противоправных действий, необходимо срочно обращаться к сервису «Пульс» ДФС Украины по телефону Контакт-центра ДФС 0800-501-007, выбрав в меню интерактивного голосового автоответчика направление «4» или на электронный адрес: idd@sfs.gov.ua

Также вы можете лично или письменно обратиться в управление внутренней безопасности территориальных органов ДФС в Одесской области Главного управления ДФС в Одесской области по адресу: г. Одесса, ул. Мечникова, 59, телефон (0482) 34-49-78.