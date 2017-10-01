В Одесском СИЗО нехватка персонала

Острая нехватка персонала в Одесском СИЗО негативно сказывается на заключённых изолятора, которые лишаются доступа даже к минимальным благам цивилизации, положенным им по закону.

В частности, арестанты жалуются, что в минувшие выходные заключённым нескольких корпусов отказали в прогулке — под тем предлогом, что для обеспечения этого мероприятия нет людей. Кроме того, некоторым заключённым отказывают в выводе, например, к зубному врачу — причём в ряде случаев ожидание своей очереди длится уже более двух недель.

«После недавних событий (имеется в виду зверское убийство заключённым одной из надзирательниц, — ред.) режим существенно ужесточили, те отклонения от правил, которые существовали ранее, ликвидировали, — рассказывает наш собеседник. — Но тут "выяснилось", что в результате людей для полноценной работы не хватает. Те "отклонения", которые были раньше, существовали "не от хорошей жизни", но начальство, чтобы не рисковать, предпочитает отыгрываться на зэках».

Кадровый голод в учреждениях пенитенциарной службы действительно существует уже довольно давно: многие сотрудники Одесского СИЗО получают зарплату в 3-3,5 тысячи гривен, так что очереди желающих устроиться на работу в учреждение нет. А те, кто всё–таки соглашается проводить рабочие дни в обществе лиц, подозреваемых в совершении преступлений, в т. ч. тяжких, зачастую заранее лояльно относятся к предложениям «дополнительного заработка» — например, от передачи заключёным запрещённых предметов (и это ещё не самый худший вариант).