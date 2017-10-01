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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Украинские десантники сменят голубые береты на бордовые

Категория: Новости

Украинские десантники сменят голубые береты на бордовые

Командование Высокомобильных десантных войск Вооружённых сил Украины приняло решение поменять цвет беретов десантников, предложив им использовать головные уборы «цвета крови».

Об этом сообщила пресс-служба командования.

«Из уважения к доблести британских и американских десантников, воевавших в бордовых беретах во время Второй мировой войны, армии мира признают тёмно–бордовый берет как международный общепринятый цвет берета десантных подразделений», — сказано в сообщении.

Отмечается также, что украинским десантникам предложено «использовать берет как единственный повседневный и парадный головной убор — от солдата и до генерала армии».

«Не фуражка, а берет цвета крови, пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины», — подчёркивают в командовании ВСУ.

Добавим, что голубой цвет беретов десантных подразделений сохраняется сейчас в таких странах, как Россия, Таджикистан, Казахстан, Киргизия, Армения и Белоруссия.



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