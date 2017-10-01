Одесский филармонический оркестр отмечает 80-летие

8 и 10 ноября Одесский национальный филармонический оркестр представит слушателям праздничную программу в честь своего 80-летия.

Начало концертов запланировано на 19:00.

Место за дирижёрским пультом займёт художественный руководитель и главный дирижёр оркестра, народный артист Украины Хобарт Эрл: прозвучат Концерт для скрипки с оркестром Людвига ван Бетховена и Первая симфония Александра Скрябина.

Также отметим, что в концерте участвует хор Одесской национальной музыкальной академии имени Неждановой (руководитель — Григорий Лиознов, хормейстеры — Галина Шпак и Валерий Регрут). Солисты — Алексей Семененко (скрипка), Мария Кушнир (меццо–сопрано) и Павел Смирнов (тенор).