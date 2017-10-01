Одесские военные оперируют документами на землю выданными в… 1948 году

Такую информацию озвучил губернатор Максим Степанов в ходе совещания, касающегося конфликтной ситуации в районе Школьного аэродрома.

Причем, по его словам, в этих послевоенных актах на землю общая площадь принадлежащей военным территории в полтора раза больше, чем сейчас. И захватывает частично даже территорию Одесского аэропорта.

Глава региона предложил руководителям военных частей региона передать ему документы на их земельные участки, а он поможет их переоформить.

Впрочем, Максим Степанов рассказал, что уже договорился с министром обороны о том, что документы на землю военных частей, дислоцированных в Одесской области, будут переоформлены в течение года.

Что же касается снесенного забора на Школьном аэродроме, то, губернатор потребовал от руководства расположенного по соседству торгового центра, чтобы сразу после окончания строительных работ забор был восстановлен.

Отметим, что эта позиция главы региона нашла полную поддержку со стороны застройщиков Сити-Центра, но не устроила военных, которые требуют восстановить забор незамедлительно.