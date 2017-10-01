В центре Одессе упало еще одно большое дерево

Происшествие произошло накануне на улице Троицкой, возле дома №22.

В результате существенное повреждение получил оказавшийся непосредственно на мете падения дерева автомобиль «Honda».

Поскольку в автомобиле никого не было, обошлось без пострадавших.

Поскольку падение дерева произошло в основном на тротуар, движение по Троицкой не прекращалось.

Напомним, что несколькими часами ранее на упавшее улице Жуковского дерево на несколько часов перегородило движение между Ришельевской и Екатерининской.