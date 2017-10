«Козлы-разводилы» третьего Майдана

IQ украинских избирателей мировые политические игроки оценивают невысоко. На это указывает новый этап гастролей М. Саакашвили. Сей подопечный пациент группы сенатора Дж. Маккейна сейчас изображает «вождя 3-го Майдана», чем полезен (как симулянт и «козел-разводила») своему приятелю-правителю П. Порошенко.

Михо-майданчик: не hook, а маскирующий пук

Без существенных помех трехтысячный отряд подручных Михеила Саакашвили 17 октября прошёл к зданиям Верховной Рады и Администрации Президента Украины, где пришедшие шумно и с легкими потасовками грозились «давить на власть». Но к вечеру часть соучастников акции разошлась, а оставшиеся – послушно обосновались на площадке, охраняемой полицией и... обнесенной решетками. То самозаключение в изолятор на свежем воздухе наглядно доказало: «бунт» во главе с беглым грузинским экс-президентом устроен в Киеве – понарошку. А выигрывает от того действа пока более других – окружение президента П. Порошенко.

Много лет западные советники поучали украинских политиков: чтобы править «демократично» власть надо разделить между несколькими «ветвями» и сохранять эту систему «сдержек и противовесов». Но три из пяти президентов Украины (а также один и. о.) и их окружение пытались подчинять себе – других, в т. ч. депутатов парламента.

Укрощать парламентариев пока мешает наличие у них (как и у Президента) установленной Конституцией привилегии на «иммунитет» (защиту) от уголовных преследований – прежде, чем парламент разрешит арест и иные меры наказаний провинившихся. И эту неугодную «депутатскую неприкосновенность» давно норовят отменить конкурирующие деятели из президентской «ветви» – даже если сами поднялись до президентства из парламентариев. Их пропаганда много лет внушает, якобы все беды украинцев – от избытка окаянной «неприкосновенности», а не от злоупотреблений президентов, их подчиненных и прочих чинов...

Против иммунитета парламентариев Украины ополчился и скандально занесенный в страну М. Саакашвили, не имеющий законных прав баллотироваться у нас ни в парламент, ни в президенты Украины. При этом в США за подобный выпад против их Конгресса попал бы под подозрение в антигосударственной деятельности даже куратор Михо. Но Киев – не Вашингтон: под завесой слов М. Саакашвили депутаты из "Блока Петра Порошенко" М. Найем и С. Лещенко привели к зданию Верховной Рады кем-то финансируемых активистов требовать отмены не каких-то вредных народу законов, а... неугодного президентской рати иммунитета их оппозиционеров в рядах принимающих законы Украины. Именно это предложил и Президент П. Порошенко, «неотложно» подав на рассмотрение Верховной Рады соответствующий законопроект. И когда большинство депутатов Верховной Рады проголосовали за отмену своего и коллег иммунитета, как мечтают все узурпаторы власти, то «упречное» решение СМИ поясняли «подчинением митингу саакашвильцев», а не воле подателя законопроекта.

Таким образом, М. Саакашвили и прочие организаторы лоббистского псевдо-майдана выступили в роли вводящих в заблуждение «козлов-разводил». Не случайно, разоблачая их акцию, кто-то подсунул не чтущим грамматику нашей речи транспарант с текстом, смысл которого зависит от отсутствия или наличия запятой: «Пришли козлы вас выносить»...

Розыгрыш продолжат

Чтобы по закону отменить иммунитет украинских парламентариев, лоббистам той реформы надо получить одобрительное решение Конституционного Суда и добиться повторного результативного голосования большинства нынешних депутатов Верховной Рады. Это может занять около двух месяцев. И михо-майданцы объявили, что будут «продолжать» свою акцию, но... с перерывом (для экономии финансовых средств). Столь явный лохотрон вызвал язвительную критику в СМИ, не прислуживающих президентской вертикали, и даже недовольство части людей, доверчиво увлеченных организаторами этого перфоманса.

Думающие украинцы распознали: акция вызвана никак не заботой о судьбах народных масс. Ведь в тот же день в Верховной Раде силами депутатов БПП и их партнеров приняли не менее «упречный» и крайне непопулярный закон «О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств» (№6327), а саакашвильцы (не получив указание из реального удаленного штаба) на то никак не прореагировали. И за это сразу заслужили гнев народа, заподозрившего, что «царь-то не настоящий!»

Не ожидали такой прозорливости аборигенов те, кто замыслили «протест» во главе с М. Саакашвили и вынуждены были внести коррективы. В субботу, через день после голосований законопроектов, Михо озвучил через СМИ уточненную порцию требований к властям, где на 2-е место поставили ненавистный народу закон о медреформе. Мимоходом помянули и идею отмены… иммунитета Президента Украины. Но – поздно: парламентарии разъехались, митингеров – распустили. 24 октября возле Рады находилось, по данным СМИ, около 100 человек.

Мастер перфоманса

Одесситы уже имели «счастье» наблюдать за игрой Саакашвили, скрывающего за маской демократа-освободителя страстную мечту о самовластии. Тот перфоманс назывался «Реформирование Одесской облгосадминистрации». В течение нескольких месяцев немногие оставшиеся «в живых» кадровые чиновники ОГА наблюдали, как по коридорам движутся стаи волонтеров, позарившихся на места в чиновничьих кабинетах. Сначала – одесских. В рваных джинсах, шортах, с макдональдским кофе и колой в руках, они высокомерно дефилировали коридорами вожделенной власти, с благоговением шепча мантры: «Нас призвал сам Миша! Мы – новые лица во власти! Мы поборем коррупцию!» В кабинетах, которые они оккупировали, пахло пиццей и сигаретным дымом, а над всем этим хаосом витал священный дух «Великого комбинатора реформатора».

Когда выяснилось, что «волонтерить» в ОГА придется бесплатно, большинство одесских ходоков во власть, сделав селфи с «Великим реформатором», улетучивалось (одесситы на шару не любят даже подобострастие демонстрировать) и их места заняли – ивано-франковские и львовские. Они мало чем отличались от одесситов, разве что украинским говором. И хотя кормили их бесплатно, а проживание на Французском бульваре оплачивали из каких-то фондов, заробитчане тоже не стремились работать, поскольку по-старому – не умели, а по-новому – не знали как.

А за кулисами перфоманса – все «сармачные» вопросы решали грузины, не граждане Украины, заведенные в госадминистрацию, как «команда Саакашвили», хотя некоторые из них объявлены Грузией в розыск. Они распоряжались деньгами, вели переговоры с бизнесменами, решали вопросы назначений руководителей всех уровней. А называли все это – не дерибаном, а «реформами» и борьбой с барыгами коррупционерами-чиновниками. Похожий лозунг, не так ли?

Увы, после полутора лет правления Саакашвили в Одесском регионе пришедший ему на смену М. Степанов застал полный развал системы управления. Кипы документов вышестоящих инстанций накопились в ОГА, не находя исполнителей. Тысячи граждан не получали ответы на свои обращения. Прием граждан, вмененный в обязанность чиновникам законом, был признан «глупостью» и «бессмысленной тратой времени». Начисление субсидий – провалено. Средства, предусмотренные в бюджете на решение жизненно важных проблем – не освоены…

Зато одесситы, ставшие свидетелями и потерпевшими в том грандиозном аферистическом перфомансе, получили прививку от «Мишиных реформ». Отнюдь не случайно на митинг под Верховную Раду из Одесской области отправилось менее 150-ти человек – в основном тех, кто составлял «актив» штабов по выборам в мэры Одессы приснопамятного Саши Боровика. Два из пяти заказанных автобусов оказались не востребованными: одесситы не любят, когда их «разводят».

Показателен такой факт: после увольнения Саакашвили с должности главы Одесской ОГА был проведен ряд проверок, выявивших многочисленные нарушения в различных сферах деятельности облгосадминистрации. Но публично озвучены эти нарушения не были – ни тогда, ни сейчас, когда в самый раз бы Президенту оповестить украинцев о результатах «хозяйствования» Михо, угрожающего ему свержением. Почему? Видимо потому, что все это «противостояние» – не что иное, как борьба нанайских мальчиков, управляемых одним внешним кукловодом. И дискредитация (а тем более – уголовная ответственность) Саакашвили за «работу» в Одесской области вовсе не входит в планы тех, кто режиссирует так называемый Михомайдан. Именно в этом причина полной безнаказанности и «торжественного внесения» Миши на территорию Украины.

Шоу должно продолжаться! А граждане Украины, по чьему-то замыслу, должны по-прежнему восторженно взирать на зрелище под названием «протест», не замечая тех моральных, материальных и человеческих потерь, которые уже нанесли и еще нанесут украинскому народу клоуны и шуты, рядящиеся в «белые одежды» демократов-реформаторов.

Show Must Go On: Миша вновь поселился в палатке

Опустим ряд событий, происходивших вокруг Рады и включающих в себя все «гениальные разработки» прошлого майдана: провоцирование на драку нацгвардейцев, «звиряче побиття» (на этот раз депутатом Соболевым – ОУНовца), захват суда, разборки вокруг правового статуса экс-президента Грузии, заявление Генпрокурора о возможности депортации Саакашвили и подтверждение такой возможности Госмиграционной службой Украины.

В соцсетях все чаще стали повторяться вопросы: А где, собственно, находится сам «лидер протеста» – Саакашвили? Почему его – не видно в первых рядах митингующих?

Чуя, что пауза затянулась, 24 октября Саакашвили выдал очередное заявление: отныне он лично поселится в палатке под Радой. Что ж, это Мише – не впервой: одесситы уже были свидетелями «проживания» экс-главы Одесской ОГА в палатке на обочине дороги Одесса-Рени.

В 17:30 24 октября Саакашвили появился с теплыми вещами под Радой, дал короткий брифинг и торжественно зашел в палатку, предварительно объявив, что ждет для консультаций лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и мэра Львова Андрея Садового. Подождем и мы: возможно, начинается второй акт «марлезонского балета», в котором для думающего избирателя будет окончательно развенчан миф об «оппозиционности» названных Михо и некоторых других лиц.

А спустя несколько часов гладко выбритый и причесанный экс-президент Грузии, в облике которого не замечены следы трудностей и лишений майданной жизни, уже давал интервью пропрезидентским телеканалам, убеждая зрителей в том, что «победа» над неприкосновенностью нардепов с помощью несовершенного законопроекта Порошенко – его, Саакашвили, заслуга. То есть – успех достигнут! Ну, впрочем, как и во время работы в Одесской области…

Другая сторона медали

…А в это же время, 24 октября, Президент Порошенко в рамках заседания Совета региональных реформ провел встречу с главами райгосадминистраций, до боли напоминавшую предвыборные совещания Кучмы и Януковича с подобным контингентом. Президент говорил об успехах реформ, эффективной работе правительства и Рады, о том, что нет никаких оснований для досрочных выборов.

Этому спичу внимал вкупе с коллегами и глава Савранской РГА Одесской области Виталий Свичинский, депутат Одесского областного совета от Блока Петра Порошенко. Пару дней назад он засветился в скандальном эпизоде забрасывания яйцами нардепа от БПП Алексея Гончаренко, пребывая в компании одесских активистов, привезенных в Киев поддержать перфоманс Саакашвили. В рабочее, кстати, время…

Бывалый активист времен революции гидности В. Свичинский, возможно, решил «два раза не бегать» и совместить приятное с полезным: отработав в труппе с Михо «против Президента», затем получить ЦУ от того же Президента, как правильно шустрить во время очередных выборов, чтобы в этой же компании продолжить сидеть у кормила власти...

Пассаж с «двурушничеством» Свичинского – еще одно подтверждение гипотезы о срежиссированности перфоманса с элементами протеста, который в народе уже окрестили «козломайданом».