Неудавшееся чаепитие Мустафы

Участники масштабной мирной акции под Верховной Радой, воодушевляемые Михаилом Саакашвили и примкнувшими к ним народными депутатами из «Самопомощи», похоже, сами не знают, чего хотят. Вначале срывали заседание Согласительного совета парламента, а затем нападали на полицейских и народных избранников. В ходе так называемой мирной акции народный депутат Владимир Парасюк накинулся с кулаками на бывшего министра обороны, а ныне начальника управления Государственной охраны Валерия Гелетея. А народного депутата Олега Барну, на которого напали манифестанты, пришлось вызволять самому Михаилу Саакашвили. Другому народному депутату, Алексею Гончаренко, манифестанты разбили на голове яйцо. Пикетчики периодически вступали в драку с полицейскими и даже отобрали у них щиты. Основным требованием пикетчиков было принятие закона об Антикоррупционном суде. Верховная Рада приняла на сей счет сразу два законопроекта, которые сразу же были направлены на рассмотрение Конституционного суда. Но дело это не быстрое, поскольку Президент Петр Порошенко ранее направил свой вариант законопроекта об Антикоррупционном суде в Венецианскую комиссию. Но та сделала ряд замечаний и проект придется дорабатывать. Но пикетчикам, видимо было, что называется, невтерпеж. Поэтому по их требованию и было принято сразу два законопроекта об Антикоррупционном суде, которые направили в Конституционный суд. Народный депутат Юрий Левченко настаивал на том, чтобы Антикоррупционный суд был создан безотлагательно. Но как мы видим, эта процедура быстрой не бывает. Другим важным требованием манифестантов было снятие неприкосновенности с народных депутатов. Президент Петр Порошенко ранее предложил Верховной Раде снять иммунитет с народных депутатов путем внесения изменения в Конституцию. Но уже для нового созыва Верховной Рады. Другими словами, с января 2020 года. И этот вариант опять-таки должен рассматривать Конституционный суд. Таким образом, быстрого решения вопроса тоже не получается. Не вышло у пикетчиков и с принятием Верховной Радой законопроекта о пересмотре избирательного законодательства. Верховная Рада так и не проголосовала ни за один из поданных законопроектов. Обращает на себя внимание то, что участники так называемой мирной акции протеста не провозглашают социальных требований типа пересмотра коммунальных тарифов или выплаты долгов по зарплате медикам. Но возможно, об этих требованиях собирался рассказать Президенту народный депутат Мустафа Найем. Он договорился с Петром Порошенко о встрече. Однако в назначенное время вместе с Найемом в Администрацию Президента явились еще несколько народных депутатов, в том числе Юрий Левченко и Юрий Деревянко. Все эту делегацию охрана не пропустила. Тогда отказался от встречи и народный депутат Мустафа Найем. Наверное, у президентской охраны были основания не пропускать многочисленную делегацию. Тем более, что СБУ предупреждало о том, что участники так называемой мирной акции протеста тайно приобретают оружие и взрывчатку. И в ходе пикета возле Верховной Рады они уже неоднократно проявляли агрессию. Когда телевидение анонсировало встречу народного депутата Мустафы Найема с Президентом, мне сразу же вспомнился рассказ из школьной программы о том, как к вождю пролетариата Ленину крестьяне посылали ходоков. Ходоки угощались морковным чаем, расспрашивали Владимира Ильича о текущем моменте. Видимо, Мустафа Найем вместе со своими товарищами-грантоедами народными депутатами Сергеем Лещенко и Светланой Залищук тоже рассчитывали угоститься чайком. И может быть, не морковным, а с шоколадкой. Но как мы уже знаем, беседы за чаем у Мустафы не получилось. Ничего пока не получается и у манифестантов. Хотя они развернули перед Верховной Радой свои палатки и уходить не собираются. А возглавляющий акцию Михаил Саакашвили даже обратился через телевидение к киевлянам с просьбой приносить пикетчикам чай и бутерброды. Наверное, у спонсоров акции уже средства на исходе. А поставленная задача так и не выполнена.