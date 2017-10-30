Праздник детского творчества в Иверском монастыре

22 октября, в воскресенье, свои врата для посетителей гостеприимно распахнул Свято-Иверский Одесский мужской монастырь. В преддверии престольного праздника Иверской иконы Божией Матери, который отмечается православными христианами 26 октября, традиционно, по благословению Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела и при попечительстве наместника Свято-Иверского Одесского мужского монастыря епископа Южненского Диодора, в монастыре состоялся Восьмой фестиваль детского творчества «Благая Вратница».

..Как преломленные в радугу лучи, как искрящиеся солнечные зайчики, оживили монастырское подворье красочные детские рисунки и поделки, звучала музыка, и в небо, такое пасмурное и готовое вот-вот «расплакаться», вознеслось звонкое, полное радости детское пение! И было что-то очень символичное и вселяющее надежду в том, что на глазах разбегались тучи, и вышло такое желанное осеннее солнышко. А на сцене перед храмом менялись один за одним хоры воскресных школ Одесской епархии, и были в них артисты от мала до велика, и звучали гитары и бандуры, и пелось такими чистыми и искренними голосами все то, что звучит в каждой верующей душе – слова молитв, слова благодарности и Господу, и Пречистой Матери Его, не оставляющей в своем заступничестве ни одного воззвавшего к Ней. Как светлело небо – так светлели и лица взрослых, болеющих и переживающих за своих юных певцов и чтецов. И столько в их глазах было теплоты и надежд, что очень хотелось, чтобы, как лампадку с трепещущей свечой, каждый донес этот внутренний свет к себе домой, в семью, к своим самым любимым и близким…

«Поверьте, этот праздник останется в памяти у детей»- говорит рядом со мной стоящий молодой священник, держащий за руку малыша. Отец Иоанн Броварный, клирик храма иконы «Знамение» Курской Коренной, здесь тоже «болеет» за хор опекаемой им воскресной школы. «Господь дал нам дар слова, - продолжает отец Иоанн свою мысль, - и при помощи этого слова дети не только общаются, обмениваются мыслями, но и прославляют Пречистую Божию Матерь, а это весьма полезно для детских душ…»

..На площади перед храмом становилось все многолюднее, представление давал самый настоящий кукольный театр воспитанников воскресной школы "Преображение" Спасо - Преображенского Кафедрального собора. Зрители, замирая, смотрели "Золотой ключик", такую сказочную версию притчи о том же блудном сыне. Вот ведь как можно поведать самым маленьким о добре и зле, гордыне и покаянии! Они, может, и слов таких еще не знают, но уже точно ничего не перепутают. Вот ведь великая сила искусства!

А за зрительными рядами вовсю шла праздничная ярмарка, и была тут и благоухающая выпечка, и душистый чай, и фрукты, и разнотравье, и мед... Не закрывались и двери монастырской трапезной, где каждый желающий и нуждающийся мог согреться совершенно безвозмездно и горячими напитками, и утолить голод монастырским хлебом… И праздник состоялся, и было так благостно в этом светлом и уютном месте, что и уходить не хотелось. И ни капли дождя больше не упало на светлые детские головки, как будто сама Всевладычица раскинула по небу свой Покров, чтобы ничего не омрачило этого хорошего дня…