Наши муралы — не «просто так», а новый туристический маршрут!

В общем, решено так: все наши новые муралы, то бишь, гигантские картины, коими полнится город, теперь решено объединить в новый туристический маршрут под названием «Одессариум».

Газета «Слово» уже сообщала о том, что настенные картины-гиганты стали появляться в городе с завидной скоростью. И не успеваешь сообщить о новом мурале, как уже появился еще один — не угнаться. Между тем, как оказалось, все не так просто: как сообщается официально, зарубежные художники-муралисты с мировым именем были специально к нам приглашены «для расширения экспозиции нового туристического маршрута «Одессариум».

Более того, мэр Одессы даже лично посетил созданный недавно новый мурал, изображающий старого морского волка, и пообщался с художницей из Великобритании Анастасией Белоус. Она изобразила моряка на торце жилого дома по ул. Сегедской, 5. Тематика близка и понятна одесситам, город ведь портовый. Впрочем, старый моряк с попугаем на плече очень смахивает на пирата Джона Сильвера — героя романа Роберта Стивенсона «Остров сокровищ», но это уже, как говорится, детали.

Итак, что имеем? В городе еще и еще будут появляться новые муралы, так что кому этот факт «не очень», успокойте себя мыслью, что оно все же лучше, чем «скучные», а часто и облупившиеся стены.

Официально нам также сообщается: «Что касается подготовки стен, то иностранные мастера утверждают, что в этом и особенность их работы — использовать для создания рисунка «холст» в том виде, в котором он есть. Кроме того, все иностранные художники отказались от гонораров».

Мэр по этому поводу пояснил: «Более 3-х лет назад у нас возникла идея об использовании стрит-арта для создания новых достопримечательностей города. Первые попытки — Карантинный спуск, конечная остановка трамвая №5 в Аркадии и другие работы одесских художников. Сегодня мы идем дальше: в Одессу приглашены художники-муралисты с мировым именем для расширения экспозиции. А значит, Одесса звучит на весь мир!».

Таким образом, мы приобрели новый туристический маршрут. Кстати, пока писался этот материал, наш фотокорреспондент Вячеслав Теняков запечатлел, как лондонский художник Wasp Elder уже приступил к созданию мурала на стене Одесского национального морского университета. Впрочем, вполне вероятно, что в момент, когда вы читаете эти строки, в городе уже появилось еще несколько новых настенных картин-гигантов, о которых мы пока не догадываемся. Наслаждайтесь!